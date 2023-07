Calciomercato Salernitana: dalla Juventus il nuovio centrocampo per Sousa

Calciomercato bollente anche alla Salernitana che cerca sempre di accontentare Paulo Sousa che ha espressamente chiesto dei rinforzi a centrocampo. Filo diretto con la Juventus della coppia Giuntoli-Manna per comprendere quali giovani centrocampisti saranno destinati al prestito e quali invece resteranno agli ordini di Massimiliano Allegri. Diverse opzioni per la Salernitana che però ha fretta di scoprire le carte.

Il calciomercato della Salernitana è in fibrillazione per i diversi rumors sia in entrata che in uscita riguardanti la squadra di Iervolino soprattutto a centrocampo. Paulo Sousa, già vicinissimo al Napoli e poi rimasto alla guida dei granata, aspetta i rinforzi richiesti soprattutto nella zona centrale del campo. Servirà certamente un centrocampista di esperienza ma si lavora anche su alcuni giovani profili in entrata che possano completare il reparto con entusiasmo e dinamismo.

A proposito di quest'ultima opzione è diretto il filo che lega il calciomercato della Salernitana con la Juventus. I bianconeri arrivano da una stagione terribile dalla quale sperano di svoltare attraverso l'arrivo di Giuntoli dal Napoli e con un'inversione di rotta organizzativa. Diversi giovani bianconeri sono stati accostati alla Salernitana e resta da capire su chi vorrà puntare Paulo Sousa.

Calciomercato Salernitana: Miretti e Ranocchia per il centrocampo?

Potrebbero essere Fabio Miretti e Filippo Ranocchia i due nuovi centrocampisti della Salernitana in arrivo dalla Juventus. Il primo è stato uno dei protagonisti, soprattutto nella prima parte, della stagione appena conclusa dei bianconeri. Il secondo invece ha giocato a fasi alterne nella grande stagione del Monza di Palladino. Per entrambi Salerno sarebbe il palcoscenico ideale in cui affermarsi definitivamente.

Fabio Miretti, vent'anni ancora da compiere e già 40 presenze lo scorso anno nella Juventus. Mezzala in un centrocampo a tre ma anche trequartista nel 4-2-3-1 ha nel dribbling e nella capacità d'inserimento le sue doti migliori.

Filippo Ranocchia invece ha compiuto ventidue anni a Maggio e arriva dalla sua prima stagione in Serie A col Monza con cui ha totalizzato 14 presenze e una rete al Milan. Precedentemente aveva giocato in Serie B a Vicenza e in Lega Pro con la Juventus Next Gen. Centrocampista completo e strutturato fisicamente ha nella tecnica e nel tiro da fuori le sue migliori armi.

Entrambi i calciatori dovrebbero arrivare con la formula del prestito. Potrebbe però essere inserita una clausola legata al diritto di acquisto magari mantenendo la prelazione bianconera su una futura rivendita.