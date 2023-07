Calciomercato Sampdoria, rebus portiere: Audero accerchiato, resta Falcone?

Il calciomercato della Sampdoria sta lentamente prendendo piede a pochi giorni dal raduno in vista della prossima stagione di serie B. Una delle questioni più spinose sembra essere proprio quella legata all'estremo difensore. Falcone e Audero sembrano realmente troppo per la cadetteria e non è da escludere che almeno uno dei due lasci a breve la Sampdoria.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA. Sembra essere quello di Emil Audero il nome più gettonata in casa Sampdoria con cui poter fare cassa in vista di una stagione da trascorrere in Serie B. Il portiere di origini indonesiane scuola Juventus è reduce da una stagione difficile in cui le sue ottime qualità sono state offuscate dai risultati pessimi di tutta la squadra che hanno portato alla retrocessione in Serie B. Nonostante questo l'estremo difensore doriano nutre di molti apprezzamenti dagli addetti ai lavori e dell'interesse di diverse squadre di Serie A.

Su di lui le prime squadre a muoversi sono state il Bologna e la Lazio ma in entrambi i casi appare molto difficile che si possa pensare ad un trasferimento definitivo e la Samp tratta esclusivamente la cessione del giocatore. Motivo per cui anche il Napoli campione d'Italia sembra aver mollato questa pista nella ricerca di un vice Meret, dopo che Gollini non ha convinto appieno la scorsa stagione.

Anche Inter e Nottingham Forest sono sulle tracce di Audero. I nerazzurri attendono gli sviluppi del caso Onana, mentre gli inglese cercano un portiere di spessore per rinforzare il ruolo. In ogni caso al momento la squadra più convinta sembra essere la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola vorrebbero cedere Terracciano al Lecce e i 6 milioni richiesti dalla Samp per il cartellino del giocatore potrebbero non essere un problema.

Calciomercato Sampdoria, sarà Falcone il portiere di Pirlo?

Andrea Pirlo avrebbe già dato l'ok per la conferma tra i pali di Wladimiro Falcone. Il portiere reduce da una stagione super a Lecce è stato contro-riscattato dopo il prestito in Puglia. Visto il tanto mercato attorno ad Audero potrebbe essere proprio lui il titolare nel ruolo di estremo difensore della Sampdoria 2023/2024 targata Pirlo. Per la Serie B si tratterebbe di un lusso da grande squadra.