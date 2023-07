Calciomercato Serie D: San Donato e Ghiviborgo le protagoniste di oggi

In attesa di conoscere i gironi ufficiali della quarta serie del calcio italiano s'infiamma il Calciomercato di Serie D grazie a due sicure protagoniste del girone toscano. San Donato e Ghiviborgo hanno ambizioni importanti: la prima vorrebbe cancellare subito la sfortunata retrocessione della scorsa stagione e la seconda entrare di diritto nel lotto delle squadre in grado di dire la loro per il passaggio al professionismo.