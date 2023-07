Calciomercato Serie D: Sangiovannese scatenata piazza due colpi

Sta entrando nel vivo il calciomercato della serie D. La Sangiovannese vuol recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione e ha già iniziato a muoversi sul mercato con tempestività. Arrivano dallo Scandicci due colpi di mercato di assoluto spessore e utilità. Saranno rinforzi utilissimi per la squadra guidata nella prossima stagione da Gabriele Bencivenni.

La protagonista assoluta di questa giornata di calciomercato di Serie D è la Sangiovannese. Il club biancoblù del Valdarno militante in Serie D (quasi certamente nel E della Toscana) ha assestato due colpi importanti in vista della prossima stagione. Dopo aver annunciato già al termine del mese di maggio il nuovo tecnico, che sarà Gabriele Bencivenni, si continua a lavorare per il futuro. Bencivenni dopo aver esordito come tecnico nella Castelnuovese ha acquisito esperienza lavorando sia come vice allenatore che come assistente tecnico all'Aquila Montevarchi. Per lui si tratta della prima esperienza da allenatore in Serie D.

Arriveranno dallo Scandicci retrocesso in Eccellenza i due rinforzi della sangiovannese. Si tratta di Jacopo Cecconi, esterno classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Siena. Per lui una buona stagione a Scandicci nonostante il cattivo risultato di squadra in cui ha collezionato 32 presenze segnando 6 reti. In precedenza aveva militato per quattro stagioni nel Badesse. L'altro colpo è l'estremo difensore 2001 Francesco Timperanza reduce da cinque stagioni di Serie D a Scandicci in cui ha vestito la maglia dei blues per ben 122 volte.