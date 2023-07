Calciomercato Torino: affare in chiusura per l’esterno cercato, i dettagli

La sessione di calciomercato si è appena aperta e l’obiettivo del Torino è sempre più chiaro: fare in modo che Juric in ritiro, abbia la squadra già quasi al completo. Anche nel weekend ci sono stati continui contatti per Josh Doig, esterno sinistro in forza al Verona. I granata hanno fretta e vogliono chiudere subito.

Doig-Torino, trattativa in chiusura

Dopo Raoul Bellanova, arrivato dal Cagliari per la fascia destra, potrebbe essere Doig il secondo acquisto del Torino. Scozzese classe 2002, è dotato di tutte le caratteristiche che il mister pretende da un esterno, nel suo gioco. Anche il Bologna era sul giocatore ma c’è stato un dietrofront: adesso è il Torino che può chiudere questo secondo colpo di mercato, molto interessante e promettente. Lo scozzese è arrivato in estate all’Hellas Verona, che lo ha pagato 3,6 milioni di euro dall’Hibernian. In Serie A è subito esploso, collezionando 22 presenze in campionato, condite da 2 gol e 4 assist. In totale per lui 1352 minuti in stagione. Quella degli scaligeri non è stata una stagione semplice, culminata con la salvezza, raggiunta solo nello spareggio finale contro lo Spezia. Doig si è sempre fatto notare sulla sinsitra, sia con Cioffi prima che con il duo Zaffaroni-Bocchetti dopo. Se la trattativa andrà a buon termine, con Ivan Juric in panchina può crescere ancora di più.