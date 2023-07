Calciomercato Torino, si complica la pista Veliz: la situazione

In attesa di chiudere per i trequartisti e l'esterno sinistro invocati da Juric, i dirigenti granata hanno puntato il mirino sul giovane attaccante argentino del Rosario Central che andrebbe a aggiungersi a Sanabria e Pellegri. Rifiutata la prima offerta, c'è il rischio asta

Un esterno sinistro titolare e una coppia di trequartisti. Sono questi gli obiettivi più immediati del calciomercato del Torino. Ad anticiparlo è stato lo stesso direttore sportivo Davide Vagnati durante la conferenza stampa svoltasi nel ritiro di Pinzolo. Tuttavia i dirigenti granata sono al lavoro a fari spenti anche per consegnare a Ivan Juric un altro attaccante. L'obiettivo è infatti completare il reparto attualmente formato da Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. I fari sono puntati sul giovane argentino Alejo Veliz del Rosario Central.

Calciomercato Torino, Ricci-Lazio non si fa: Tameze diventa "jolly"

Intanto è arrivata la buona notizia della permanenza di Samuele Ricci. O meglio, mai dire mai, perché le vie del mercato sono infinite fino alla fine della sessione di trattative, ma l’interruzione dei negoziati con la Lazio sembra definitiva. Troppo ampio il gap tra domanda e offerta, senza contare che alcune battute del presidente biancoceleste Lotito non sono piaciute al presidente Cairo e ai suoi collaboratori. Se davvero l’ex Empoli resterà in granata Juric potrà esultare non solo per le qualità oggettive di Ricci, ma anche perché l’ultimo acquisto, Tameze, potrà essere speso come primo rincalzo in mediana, ma anche jolly sulla trequarti. Un reparto, quest'ultimo, attualmente sguarnito visti gli infortuni muscolari subiti a Pinzolo da Radonjic e Karamoh.

Mercato Torino, respinta la prima offerta per Alejo Veliz

Davanti, invece, aspettando sempre il ritorno di Vlasic, a propria volta utilizzabile anche da attaccante al pari dello stesso Karamoh, Juric si coccola Sanabria, reduce dalla miglior stagione italiana della carriera, e Pellegri, tonificato dal buon Europeo Under 21. Così, alla luce anche dei tanti guai fisici che hanno costellato la carriera dell’ex Milan e Monaco, ecco la trattativa “segreta” per Veliz, svelata direttamente dal presidente del Rosario Central.

“Il Toro ci ha offerto 6 milioni, ma abbiamo respinto la proposta ritenendola troppo bassa” le parole di Gonzalo Luis Belloso. Classe 2003, Velic è un nome non nuovo per il mercato italiano, essendo stato avvicinato nelle scorse sessioni anche a Salernitana, Lecce e Sassuolo.

Torino, chi è Alejo Veliz

Rispetto ad allora, però, c’è un Mondiale Under 20 in più giocato da protagonista con tre gol in tre partite. E poi una stagione da assoluto protagonista col Rosario, con una media di una rete ogni due partite. Il giocatore ricorda da vicino il connazionale Mateo Retegui, neo acquisto del Genoa e nel giro della nazionale italiana, essendo in possesso di un gran fisico che lo rende prezioso anche spalle alla porta, ma anche di un notevole fiuto del gol, superiore ad una tecnica ancora da sgrezzare. Al Toro farebbe comodo, ma rischierebbe anche di fare ombra allo stesso Pellegri. Su Velic è segnalato anche l’interesse della Fiorentina. Bene per le sofferenti casse del Rosario Central, i cui dirigenti pregustano un’asta alla quale però difficilmente il Toro sarebbe pronto a partecipare.