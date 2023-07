Dybala respinge il Chelsea: pronto il rinnovo fino al 2026 con la Roma

L'argentino Dybala nei primi giorni di agosto avrà modo di ufficializzare il nuovo accordo raggiunto con la Roma, fino al 30 giugno del 2026. Un ingaggio che passerà dagli attuali 4,5 milioni ai 6 concordati. Assieme al prolungamento arriverà anche l'adeguamento dell'ingaggio, con l'argentino che sarà uno dei più pagati della rosa della Roma.

Paulo Dybala a breve il rinnovo del contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. Il giocatore respinge l'offerta con il Chelsea, non ci sono ulteriori punti di domanda, l'attaccante vuole la Roma e non ha nessuna intenzione di lasciare la capitale. Giunti a questo punto non si torna più indietro, anche l'Inter negli ultimi giorni riceve dall'argentino un 'no' come risposta.

Dybala rinnovo con la Roma: opzioni per la prossima stagione

Come riportato su calciomercato.com l'attaccante argentino ha le idee ben chiare, l'intenzione è quella continuare con il club giallorosso almeno per i prossimi 3 anni. La spinta di Mourinho ha avuto i suoi frutti per al fine di blindare il giocatore. L'accordo raggiunto verrà messo nero su bianco e ufficializzato all'inizio di agosto, a quel punto Paulo Dybala firmerà il rinnovo fino al 30 giugno 2026. L'ingaggio consisterà nel passare dagli attuali 4,5 milioni ai 6 concordati. Dal contratto verrà poi eliminata la controversa clausola rescissoria di cui si è tanto scritto negli ultimi mesi.

Dettagli della precedente stagione

Nel corso della scorsa stagione con il club giallorosso Dybala ha disputato 25 partite di campionato riuscendo a totalizzare 12 gol. Si aggiungono 2 partite di Coppa Italia dove va a segno 1 volta e 11 match di Europa League portando a segno 5 gol compreso quello del momentaneo vantaggio nella finale dello scorso 31 maggio contro il Siviglia, persa ai rigori. Al netto di qualche infortunio l'apporto dell'argentino è stato decisamente importante per il club e nonostante le numerose avances giunte nelle ultime settimane, Dybala, ora come ora, vuole solo la Roma.