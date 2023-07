Amichevoli Roma estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

La Roma inizierà il ritiro a Trigoria il 10 luglio e si allenerà in sede fino al 23 luglio prima di prendere parte al tour asiatico tra Singapore e Corea del Sud dove affronterà in amichevole Tottenham, Wolverhampton ed Incheon United

AMICHEVOLI ROMA ESTATE 2023, IL CALENDARIO DEI GIALLOROSSI – Ormai ci siamo, la stagione 2023-24 ormai è alle porte. Nella passata stagione la Roma si è classificata al 6° posto ottenendo la qualificazione in Europa League, dove riproverà ad arrivare fino in fondo come nella passata stagione in cui i giallorossi sono stati sconfitti in finale dal Siviglia.

Ritiro Roma 23-24, ecco dove e quando si svolgerà

La Roma di Josè Mourinho si radunerà il 10 luglio a Trigoria e la prima fase della preparazione si svolgerà sino al 23 luglio. Dopo questa prima fase di allenamenti, inizierà il tour asiatico dove i giallorossi saranno impegnati tra Singapore e Corea del Sud e in terra asiatica la Roma ha in programma tre amichevoli.

Amichevoli Roma estate 2023, giorni e orari dei match

Al momento la Roma ha ufficializzato tre match amichevoli nel tour asiatico che svolgerà in Singapore e Corea del Sud. Il 26 luglio i giallorossi affronteranno il Tottenham alle 19.30 locali al "National Stadium" di Singapore; il 29 luglio (orario da definire) sarà la volta di un'altra squadra inglese a sfidare i 'capitolini', ovvero il Wolverhampton all' "Incheon Asiad Stadium" di Incheon e infine il 1° agosto ci sarà Incheon United-Roma sempre all' "Incheon Asiad Stadium" di Incheon.

26 luglio: Roma-Tottenham (Singapore)

29 luglio: Roma-Wolverhampton (Incheon, Corea del Sud)

1° agosto: Incheon United-Roma (Incheon, Corea del Sud)