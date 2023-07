Giuntoli corteggia un big dell'Atalanta

Il nuovo Football Director della Juventus vuole allestire una rosa in grado di tornare a lottare per lo Scudetto. Per questo motivo Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori della passata stagione di Serie A che milita nelle file dell'Atalanta.

Cristiano Giuntoli intende entrare subito nel cuore dei tifosi portando a Torino un top-player. Si tratta di Teun Koopmeiners. Forte centrocampista olandese che nella passata stagione è stato uno dei protagonisti del nostro campionato, infatti con i suoi 10 gol ha reso felici tanti fantallenatori. L'Atalanta non rinuncerà facilmente a un calciatore del genere e per l'ex ds del Napoli, la trattativa non è delle più semplici.

Teun Koopmeiners è l'obbiettivo di Giuntoli

Il valore di mercato del nazionale olandese è di 30 milioni di euro ma a Bergamo ne chiedono almeno 40. Per questo motivo la Juventus deve sfoltire la rosa, in particolar modo la mediana. In uscita ci sono Miretti, destinato alla Salernitana, e Denis Zakaria. Quest'ultimo è fuori dai piani di Allegri e Giuntoli dalla sua cessione potrebbe ricavare un bel gruzzoletto da poter investire. Sullo svizzero c'è il West Ham che non intende versare più di 20 milioni di euro. I bianconeri ne chiedono 25 ma a metà strada potrebbe chiudersi l'accordo in modo da poter permettere a Giuntoli di fare la prima offerta per Koopmeiners.