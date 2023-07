Iervolino accontenta Sousa, accordo vicino con la Juventus

La Salernitana monitora attentamente l'andamento del calciomercato per fare colpi mirati in modo da mettere a disposizione del tecnico Paulo Sousa una rosa di livello. Il Presidente Iervolino è pronto a fare un sacrificio per portare un centrocampista della Juventus in Campania.

La Salernitana in attesa di stabilire il futuro di Boulaye Dia (l'attaccante è richiesto da diversi club di Serie A), è pronta a lavorare anche sul mercato in entrata. Il primo colpo che il presidente Iervolino vuole piazzare per accontentare Paulo Sousa, è Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 che vanta già una presenza in Nazionale, è l'elemento utile per migliorare notevolmente la mediana dei granata.

Miretti potrebbe essere il regalo di Iervolino a Sousa

La trattativa non è delle più semplici, il centrocampista si è ben messo in mostra con la Juventus e il valore del suo cartellino ha già raggiunto quota 15 milioni di euro. Oltre all'ostacolo legato al prezzo, la Salernitana deve battere una concorrenza agguerrita, infatti il calciatore è stato vicinissimo a firmare con il Cagliari. Al momento, come riportato dal Corriere dello Sport, la società di Iervolino sembra essere riuscita a superare tutti e potrebbe chiudere l'accordo a breve. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto e sarà aggiunta la ormai nota clausola del controriscatto.