Inter, si apre il fronte Koopmeiners: l'Atalanta chiede 35-40 milioni

In casa dell'Inter si apre il fronte Koopmeiners, il Corriere dello Sport riporta alcuni dettagli sul prossimo obiettivo dei nerazzurri. Il centrocampista olandese come costi si avvicina alla mezzala del Sassuolo, l'Atalanta per cederlo chiede 35-40 milioni.

L'olandese Teun Koopmeiners all'Inter, scopriamo le ultime novità sul prossimo colpo di mercato. Di seguito quanto riportato dal Corriere dello Sport riguardo il possibile acquisto dell'attuale giocatore dell'Atalanta, da parte del club nerazzurro. Il prossimo punto da affrontare sarà chiudere due utili colpi di mercato in zona centrocampo: Samardzic è un concreto obiettivo.

Koopmeiners all'Inter: dettagli dell'operazione

Tra le alternative a Frattesi che l'Inter sta sondando negli ultimi giorni secondo il Corriere dello Sport in prima fila c'è Teun Koompmeiners. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano c'è in atto al momento una contropartita che potrebbe diminuire il prezzo d'acquisto. Giovanni Fabbian è il giovane nerazzurro in prestito nell'stagione alla Reggina: a Bergamo piace molto e verrebbe accolto a braccia aperte. L'ufficialità della cessione di Brozovic e l'addio di Gagliardini hanno ridotto a 4 il numero di centrocampisti in rosa all'Inter, tenuto conto che Sensi e Fabbian, tornati dal prestito, non faranno parte della rosa nerazzurra della prossima stagione.

"Servono due innesti, il grande obiettivo resta Frattesi, ma la priorità ora è Lukaku"

Il commento del Corriere dello Sport che sottolinea come l'Inter debba prima cedere (Onana uno dei più seri candidati) per fare cassa e che lo stesso Koopmeiners è valutato 35-40 mln dall'Atalanta, con l'Inter che pensa di inserire una contropartita tecnica (Fabbian) per abbassare il prezzo: "Insomma, servono due innesti, il grande obiettivo resta Frattesi, ma la priorità ora è Lukaku. C’è il rischio di vederselo sfuggire, nonostante il centrocampista romano abbia dato la sua preferenza al club nerazzurro. Le alternative hanno i nomi di Koopmeiners dell’Atalanta e di Samardzic dell’Udinese. Con quest’ultimo, che potrebbe valere anche come secondo rinforzo in mediana, e non solo come piano B o C per Frattesi".