Manchester United, Hojlund verso il nuovo club: ecco la scelta sul suo futuro, ultimi dettagli

Il Manchester United è dei club più attivi in questa prima sessione di calciomercato. Giunge l'ultima offerta per Rasmus Hojlund e il giocatore non intende rifiutarla. Le due parti sono già d'accordo per apporre nero su bianco su un contratto quinquennale.

Ultime di mercato dell'attaccante Rasmus Hojlund, attuale giocatore dell'Atalanta. Il Manchester United non molla l'osso e compie la prima offerta al club azzurro con 75 milioni di euro più 10 di bonus. Come riportato su SkySports, a conferma di quest'ultima informazione, ci sia il fatto che il danese non abbia giocato nemmeno un minuto dell'amichevole vinta dai nerazzurri per 3-1 col Bournemouth. Ultime indiscrezioni riportano che il centravanti sia sempre più vicino a lasciare l'Atalanta, intende proseguire la propria carriera in Premier League.

Mercato Hojlund, Manchester United: il contratto

Mercato Hojlund, il Manchester United prepara il contratto. Uno dei club più attivi in questa prima sessione di calciomercato sarebbe il Manchester United. Secondo quando confermato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter: le due parti sono già d'accordo per apporre il nero su bianco su un contratto quinquennale da 5.000.000 di euro netti all'anno, bonus inclusi. Il da farsi è stato già deciso, ora manca solo la ratifica dell'accordo tra le società interessate, che, di fatto, estrometteranno la Juventus dalla corsa alla giovane punta. Erik ten Hag, l'allenatore dei Red Devils, certamente non disdegna il possibile arrivo della giovane punta.

Erik ten Hag : "Stiamo cercando il giocatore giusto"

Dopo l'amichevole a Houston contro il Real Madrid di giovedì (vinta 2-0 dagli spagnoli), l'allenatore del Manchester United Erik ten Hag discute della necessità della sua squadra di acquistare rinforzi offensivi: "Assolutamente, la partita mostra perché siamo sul mercato alla ricerca di un attaccante. Non parliamo mai di calciatori sotto contratto con altri club, quindi lasciamo i nostri obiettivi dietro le quinte. Stiamo cercando il giocatore giusto per fargli firmare un accordo con noi".