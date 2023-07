Sky, Fiorentina: trattative fitte per portiere e difensore

La Fiorentina vuole migliorare la propria rosa e per farlo sta trattando due nuovi calciatori: un portiere polacco che gioca in Danimarca ed un difensore croato già seguito da parecchio tempo. Gli aggiornamenti dopo l'anticipazione di lunedì scorso in materia.

Secondo l'emittente Sky Sport, attraverso il lavoro di Gianluca Di Marzio e Luca Cilli, la Fiorentina avrebbe intensificato due trattative per quanto riguarda il calciomercato in entrata, che riguardano i ruoli di portiere e difensore centrale.

Come vi avevamo anticipato lo scorso lunedì con un articolo dedicato al mercato gigliato, l'obiettivo numero uno in difesa, per la Viola, è Josip Sutalo. Per il difensore croato la Fiorentina è pronta a sborsare una cifra considerevole, visto anche quanto incassato per la cessione di Igor (17 milioni più 3 di bonus).

Dopo una prima offerta da 12 milioni di euro, secondo quanto riportato da Sky, la società gigliata sarebbe pronta a proporre una cifra più alta, oltre a dei bonus aggiuntivi.

Per quanto riguarda il portiere, la trattativa avanzata sarebbe per il polacco Kamil Grabara, 24enne estremo difensore del Copenhagen, squadra campione in carica nel campionato danese.

Vincenzo Italiano aspetta rinforzi in tutti i reparti ed i dirigenti della Fiorentina proveranno ad accontentarlo.