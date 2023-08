Calciomercato Bari, novità: arriverà dal Genoa il lusso per la Serie B, il top player è...

Il calciomercato del Bari in queste ultime ore della sessione estiva vuole regalare al pubblico e al suo allenatore un giocatore top player per la categoria. Trattativa avanzata con Mattia Aramu del Genoa, che è fuori dalle vedute tattiche di Gilardino e chiuso da altri profili.

Aramu in arrivo per il Bari

Mattia Aramu è sempre più lontano dal Genoa. Fuori dal progetto tattico di Alberto Gilardino, che nel suo ruolo può contare sugli innesti di Messias e Malinovskyi, il trequartista piemontese è da tempo l'oggetto del desiderio di diversi club, soprattutto di Serie B. Tra i più attivi c'è il Bari che, stando a quanto scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, avrebbe raggiunto l'intesa con il Grifone per il trasferimento in Puglia del ragazzo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. E sarebbe un lusso per la categoria questo giocatore, in grado di fare la differenza nelle due fasi di gioco e preziosissimo nei calci piazzati.