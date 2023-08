Calciomercato Bari: ore decisive per il big del Genoa, contro la Ternana subito titolare?

Il Bari in questo finale di calciomercato sta intensificando la trattativa per un big della categoria. Si tratterebbe di un ormai quasi sicuro arrivo che aumenterebbe il tasso tecnico della squadra e darebbe pericolosità anche sui calci piazzati, cosa di cui la squadra barese na ha assolutamente bisogno.

Il Bari in questo finale di calciomercato sta intensificando la trattativa per un big della categoria. Si tratterebbe di un quasi sicuro arrivo che aumenterebbe il tasso tecnico della squadra e darebbe pericolosità anche sui calci piazzati, cosa di cui la squadra barese na ha assolutamente bisogno. Con il suo arrivo la zona offensiva riprenderebbe vitalità.

Il Bari sta per concludere una trattativa importante

Come riportato da Tuttobari, che apprende da Gianluca di Marzio, il Bari avrà presto un nuovo contatto con il Genoa per portare Mattia Aramu alla corte di Michele Mignani. Adesso tra il fantasista classe 1995 ed i Galletti non c’è molta distanza e si potrebbe chiudere presto. Situazione che quindi dovrebbe concludersi positivamente al più presto e chissà se proprio Mignani nella prossima gara contro la Ternana non sia tentato da schierarlo titolare? Archiviato Aramu il Bari dovrebbe fare un nuovo tentativo per un centravanti, individuato Stefano Okaka come profilo offensivo, vecchia conoscenza del calcio italiano.