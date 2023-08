Calciomercato Bari: finalmente arriva il colpaccio! Nuovo acquisto ai dettagli, firma a breve

Il Bari in questo calciomercato aveva il dovere di sostituire l'infortunato Menez e quasi sul gong è riuscita nell'intento. Sembra essersi conclusa senza intoppi la trattativa tra il giocatore ex Venezia e la squadra pugliese. A breve il trequartista sarà a disposizione e chissà se verrà subito impiegato nella prossima gara di campionato. Sicuramente si tratta di un colpo che sposta gli equilibri della parte alta della classifica di Serie B.

Bari, finalmente arriva il trequartista

Restano poche ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e, dunque, c’è ancora spazio per nuovi colpi. L’obiettivo principale del Bari resta Mattia Aramu e, secondo quanto riporta il sito footballnews24 il Bari e l'entourage di Aramu all'Hotel Sheraton di Milano starebbero limando in questi istanti gli ultimi dettagli col Genoa per il trasferimento dell’ex calciatore del Venezia alla corte di Michele Mignani. Acquisto top per la categoria e giocatore molto abile nei calci piazzati, cosa di non poco conto per la squadra barese.