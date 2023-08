Calciomercato Bari: in arrivo il centrocampista che serviva, ecco il nome. E in attacco…

Il Bari in questo finale di calciomercato è vigile alle opportunità che si presentano. Il reparto che più ha bisogno di essere puntellato è quello del centrocampo, infatti proprio in quella direzione la società prova ad operare. Ecco il nome del giocatore seguito.



Il Bari sta per chiudere un centrocampista

Il Bari di Michele Mignani vuole rinforzare il reparto di centrocampo in questo finale di calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, il nome che circola in queste ultime ore è quello di Michael Cuisance del Venezia. Il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico dei lagunari e quindi la trattativa potrebbe chiudersi senza intoppi. Si attendono maggiori sviluppi ma intanto l’interessamento dei biancorossi c’è. Per quanto riguarda l’attacco invece Stefano Okaka interessa particolarmente. Come riportato da Gianluca Di Marzio sono stati avviati i primi contatti con il fratello-agente per valutare la fattibilità dell’operazione. Due operazioni importanti per una squadra che punta con veemenza al ritorno in Serie A dopo la beffa dello scorso anno nella finale playoff contro il Cagliari.