Calciomercato Bari: il sostituto di Menez arriverà tra questi due nomi...

Il Bari in questo finale di calciomercato ha necessariamente bisogno di rimpiazzare l'infortunato di lungo corso Menez. Lo sfortunato giocatore appena arrivato a Bari si è infortunato lungamente nella partita casalinga contro il Palermo. Diversi i nomi per la sua sostituzione, la corsa però sembra essersi ridotta a soli due elementi.

I nomi dei sostituti di Menez

Finale di calciomercato estivo con gli occhi su una punta, che servirà per dare sostegno all’attacco dopo gli infortuni di Menez e Diaw. Il Bari ci prova sul mercato: in queste ore rimanenti prima della chiusura Polito dovrà arrivare alla conclusione di almeno una trattativa. Non si perdono di viste le candidature di Gliozzi e Puscas, rispettivamente di proprietà di Pisa e Genoa, ma i nomi nuovi e al momento più caldi sono altri come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Stefano Okaka, svincolato (sarebbe un ritorno in Puglia), e Francesco Forte, dell’Ascoli. Soprattutto Okaka è un profilo molto in voga in queste ultime ore.