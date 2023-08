Calciomercato Cagliari: trattativa avanzata con il trequartista del Genoa, arrivera subito?

Il Cagliari in questo calciomercato è sempre attivo nel ricercare una punta e un difensore, ma l'occasione si presenta con un trequartista del Genoa. Si tratta di un possibile affare last-minute che farebbe molto comodo a Ranieri per dare un tocco di imprevedibilità alla squadra.

Il Cagliari vuole il trequartista del Genoa

Opportunità di mercato per il Cagliari che arriva per un trequartista del Genoa. Secondo CalcioGenoa.it il numero 10 dei liguri Aramu potrebbe piacere al Cagliari che già lo aveva seguito un anno fa prima di riportare a casa Marco Mancosu. Proprio la presenza del fantasista sardo in rosa, aggiunta all’impatto positivo di Oristanio, mette però Aramu in fondo alla lista delle priorità. Il club di Giulini cerca una punta e due difensori (di cui uno già bloccato), per il resto sarà difficile che si muova qualcosa a meno di complicazioni date dall’infermeria e sicuramente non senza prima l’uscita di Pereiro, ancora sul groppone con un ingaggio da top della squadra.