Calciomercato Cagliari: tutto fatto per il difensore, ma ecco quando arriverà

Il Cagliari in questo calciomercato estivo è sempre alla ricerca di un difensore e sembra finalmente averlo trovato. Ecco le ultime novità sul prossimo rinforzo in dirittura d'arrivo per Ranieri e soprattutto quando potrà averlo a disposizione. Di seguito il nome.

Il Cagliari in questo calciomercato estivo è sempre alla ricerca di un difensore e sembra finalmente averlo trovato. Ecco le ultime novità sul prossimo rinforzo in dirittura d'arrivo per Ranieri e soprattutto quando potrà averlo a disposizione.

In arrivo il difensore per Ranieri

Il Cagliari in questo calciomercato ha sempre cercato fin dall'inizio della sessione estiva un difensore. Ormai è cosa nota questo interesse, ma finora non si era riuscito a concretizzare nulla. Con moltre probabilità ora arriverà il rinforzo tanto cercato. Come ormai è noto infatti Pantelis Chatzidiakos sarà un rinforzo del Cagliari a partire della prossima stagione, perché c'è un accordo sostanzialmente raggiunto fra le parti e trattativa in via di definizione. Ciò che sta rallentando l'arrivo del giocatore in Sardegna, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, è un'esigenza dell’AZ Alkmaar - formazione di appartenenza del difensore - relativa ai preliminari di Conference League, che vedono il classe 1997 a disposizione. E poi il difensore sarà tutto del Cagliari e finalmente a disposizione di Ranieri.