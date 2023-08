Calciomercato Cagliari: lotta a tre per l’attacco, ecco l’ultimo nome trattato

Il Cagliari in questo calciomercato sta cercando disperatamente di portare a casa una punta. Tanti i nomi accostati alla squadra di Ranieri, nessuno veramente mai tanto vicino. Adesso sembra essere lotta a tre per sostituire l’infortunato di lungo corso Lapadula. Due profili sono conosciuti già da settimane, l’ultimo si tratta di un nuovo inserimento.

Corsa a tre per l’attacco del Cagliari

Il Cagliari si prepara ad affrontare una nuova stagione, dopo la promozione in Serie A e il calciomercato può aiutare a farlo nel migliore dei modi. Corsa a tre per l’attacco cagliaritano, dove spunta un profilo nuovo. I nomi individuati per l'attacco sono quelli di Borja Mayoral, ora al Getafe e di Bruno Petkovic, attaccante e nazionale della Dinamo Zagabria, come scrive il Corriere dello Sport. Il terzo nome, l’ultima novità è quello di Walid Cheddira, che si tratterebbe sicuramente di un profilo ancora diverso rispetto ai primi due. Cheddira piace a Ranieri che lo ha affrontato nella finale playoff dello scorso anno.