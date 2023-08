Calciomercato Cagliari: clamoroso nome per l'attacco, i tifosi sognano il colpaccio

Ormai lo sanno anche i muri, il Cagliari in questo calciomercato è alla ricerca di un difensore e di un centravanti. E' da tempo che in terra sarda si valutano diversi profili, più o meno interessanti e idonei, ma niente di concreto. Ecco le ultime novità.

Ormai lo sanno anche i muri, il Cagliari in questo calciomercato è alla ricerca di un difensore e di un centravanti. E' da tempo che in terra sarda si valutano diversi profili, più o meno interessanti e idonei, ma niente di concreto. In questo momento arriva una clamorosa idea, addirittura dall'Inter con un suo top player in uscita.

Il Cagliari sogna la punta nerazzurra

È notizia last-minute quella rilanciata da Sky Sport, ​riguardante l'interessamento da parte del Cagliari per l'attaccante interista Joaquin Correa. ​Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ​l'ipotesi sarda non scalderebbe El Tucu, che preferirebbe altre destinazioni. Correa fu pagato due anni fa 30 milioni di euro vuole un club capace di garantirgli maggiore minutaggio e l'OM ha sondato il terreno nelle ultime ore. Ma Correa, come detto in precedenza è anche il sogno del Cagliari. Difficile però che il club del presidente Giulini riesca a mettere le mani sul vice-campione d'Europa, ma sognare non costa nulla.