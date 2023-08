Calciomercato Genoa: cessione illustre in vista? Ecco il nome richiesto

Il Genoa di Alberto Gilardino in questo calciomercato estivo ancora in corso di svolgimento è stato e vuole continuare ad essere uno dei protagonisti assoluti. Retegui e Messias sono i due principali acquisti per la squadra rossoblù. Ora in arrivo una cessione?

Il Genoa di Alberto Gilardino in questo calciomercato estivo ancora in corso di svolgimento è stato e vuole continuare ad essere uno dei protagonisti assoluti. Retegui e Messias sono i due principali acquisti per la squadra rossoblù, che vuole continuare a completare la rosa per riuscire ad arrivare quanto prima all'obiettivo salvezza in questa Serie A. Non solo calciomercato in entrata, stavolta c'è un nome "chiacchierato" in uscita, solo rumors o all'orizzonte si può profilare una cessione illustre?

Cessione in vista per il Genoa?

Il Genoa in questo calciomercato non vuole smettere di stupire, stavolta la probabile trattativa in uscita riguarda un protagonista della risalita dalla Serie B. Il giocatore in questione è Albert Gudmundsson, uno dei protagonisti del ritorno in Serie A del Genoa. Alberto Gilardino punta su di lui ma secondo il Corriere dello Sport i rossoblù continuano a ricevere offerte per il giocatore. Nelle scorse settimane il calciatore islandese era stato accostato anche al Sassuolo e dopo il recente affare Lipani, il club neroverde potrebbe tornare a bussare alle porte del Grifone, stavolta per Gudmundsson.