Calciomercato Cagliari: nome nuovo tra Petkovic e Colombo, arriverà lui?

In questo calciomercato estivo il Cagliari continua a lavorare sul mercato in entrata, con un occhio di riguardo all'attacco. I sardi, per rinforzare quel reparto, vorrebbero Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan viene da una buona stagione in prestito al Lecce ed è la prima scelta del Cagliari. Spunta però un nome nuovo tra Colombo e l’altro obiettivo dei sardi Petkovic, che potrebbe addirittura arrivare in breve tempo, beffando i profili appena citati. Di seguito le news.

Il terzo nome per l'attacco del Cagliari

Il nome nuovo del calciomercato del Cagliari, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito internet, ma eventualmente come terza opzione qualora non riuscissero a chiudere nè per Colombo nè per Petkovic è Jean-Pierre NSame, attaccante di proprietà dello Young Boys, 22 gol in 34 partite nell'ultima stagione al Venezia. Per quanto riguarda il difensore il Cagliari è molto vicino alla chiusura dell'operazione che porterà in rossoblù Pantelīs Chatzīdiakos: uno scarto di appena 200/300 mila euro tra offerta e domanda dell'AZ.