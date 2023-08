Calciomercato Cagliari: grossi passi avanti per la punta, arriverà a breve?

In questo calciomercato il Cagliari è alla ricerca spasmodica di una punta dopo l'infortunio grave di Lapadula. Tanti i nomi accostati ma finora nessuno si è concretizzato. Notizia dell'ultimora riguarda i notevoli passi in avanti per l'obiettivo principe delle ultime ore.

In questo calciomercato il Cagliari è alla ricerca spasmodica di una punta dopo l'infortunio grave di Lapadula. Tanti i nomi accostati ma finora nessuno si è concretizzato. Notizia dell'ultimora riguarda i notevoli passi in avanti per l'obiettivo principe delle ultime ore. È infatti Andrea Petagna il grande obiettivo del Cagliari per rinforzare l'attacco di Claudio Ranieri. Il club sardo è in prima fila per l'attaccante classe '95 del Monza e nelle ultime ore sono stati fatti alcuni passi avanti nella trattativa, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito.

Il Cagliari punta tutto su Petagna

Procede la trattativa tra Cagliari e Monza in questo calciomercato per portare in Sardegna Andrea Petagna. L'attaccante classe '95 è arrivato un anno fa al Monza dal Napoli, ma ora potrebbe nuovamente cambiare squadra e ripartire dal Cagliari. Nella passata stagione Petagna ha giocato 32 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 5 reti e servendo 7 assist. Nella prima partita di questa stagione, invece, Petagna è rimasto per 90 minuti in panchina.