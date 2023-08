Calciomercato Cagliari: nuovo colpo di scena sul giovane centrocampista

Il Cagliari non molla Prati

Il Cagliari in questo calciomercato estivo vuole a tutti i costi acquistare il giovane centrocampista Matteo Prati. Lo segue con interesse dall'inizio della sessione di mercato e proprio quando sembrava averlo perso, arriva il colpo di scena e la novità. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Cagliari starebbe compiendo il sorpasso decisivo, bruciando la concorrenza del Palermo ed avvicinandosi alla chiusura dell’affare. Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla situazione di mercato del classe 2003. Sono ore roventi per il futuro di Prati, futuro con vista Cagliari, al momento sicuramente la squadra favorita.