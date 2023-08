Calciomercato Fiorentina: gli altri innesti solo dopo che la rosa sarà sfoltita

La Fiorentina ha già messo a segno 8 colpi di calciomercato in entrata, ma non vuole fermarsi: prima, però, c'è da sfoltire la rosa. Ecco gli indiziati alla partenza (in alcune situazioni si hanno anche 3 giocatori per ruolo) ed i possibili nuovi innesti.

La Fiorentina è, fin qui, senz'altro una delle squadre che più si è mossa in questo calciomercato estivo, con già 7 colpi messi a segno (in entrata) più Sabiri, già "prenotato" lo scorso gennaio. Ma è certo che la casella nuovi arrivi non sia ancora chiusa.

Però (perché esiste un però), ora la rosa va prima sfoltita, dato che è già ben più ampia di quella che si può presentare per Serie A e Conference League. In particolare, la Viola dovrà consegnare alla Lega Serie A entro la fine del mercato estivo la "lista dei 25", che conterrà i calciatori che Italiano potrà schierare almeno fino a gennaio.

Per fare solo degli esempi, tra trequartisti, mezze punte ed esterni d'attacco (dove i gigliati vantano anche 3 giocatori per ruolo) qualcuno dovrà essere sacrificato per forza. In attesa di capire quanto tempo fuori dovrà restare Castrovilli, è proprio lui insieme a Kokorin ad essere favorito per l'esclusione, nonostante il russo si sia mosso bene in alcune gare di precampionato (ma attenzione perché una sola cessione potrebbe cambiare tutto). Fuori anche Benassi, da tempo non più con la Prima Squadra.

La Fiorentina inserirà un nuovo centrale difensivo, preferibilmente di piede mancino, ed un centrocampista che prenderà il post di Amrabat, nonostante il marocchino sia ancora a caccia dell'offerta giusta. Movimenti in altri ruoli? Anche qui soltanto dopo le eventuali nuove cessioni.