Esclusiva: la Fiorentina aveva scelto il difensore, il problema di Castrovilli ha complicato le cose

Tanti nomi, ma una grande preferenza per il ruolo di difensore centrale della Fiorentina. Vi sveliamo in esclusiva la prima scelta della Viola per rinforzare la propria difesa e capirete perché la mancata cessione di Castrovilli rischia di aver reso più complicata tale operazione di mercato.

La Fiorentina aveva in canna un grande colpo per la difesa, che ovviamente avrebbe provato a realizzare una volta alleggerita la rosa, che ora vanta otto nuovi acquisti ed un'abbondanza eccessiva in alcuni reparti.

Il nome del calciatore in questione è Marcos Senesi, difensore centrale argentino del Bournemouth, ex San Lorenzo e Feyenoord, cercato dai viola anche la scorsa estate prima che venisse acquistato proprio dalla squadra inglese. Giocatore, allo stesso tempo, dotato di gran fisico, velocità e piede educato in fase d'impostazione (ideale, insomma, per il gioco di Vincenzo Italiano e non solo).

Nel tessere la tela di questa trattativa, i viola avevano ceduto proprio al Bournemouth Gaetano Castrovilli (per 12 milioni di euro più bonus), ma il mancato superamento delle visite mediche del numero 10 gigliato potrebbe aver complicato un pochino i rapporti tra le due realtà calcistiche.

Comunque restano da cedere diversi elementi in altre zone del campo (e forse anche Martinez Quarta), prima che la Fiorentina possa chiudere per un centrale difensivo, ma la preferenza ora è chiara: porta il nome e cognome di Marcos Senesi.

