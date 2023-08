Calciomercato Genoa: dalla Fiorentina in arrivo il centrocampista, ecco il nome

Il Genoa in questo finale di calciomercato cerca un rinforzo per il proprio centrocampo, sondato un centrocampista della Fiorentina, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito internet. Il Genoa dopo aver effettuato dei "colpacci" in avanti, ora vuole sistemare il centrocampo e la difesa.

Il profilo sondato dal Genoa per il centrocampo

Il Genoa di Alberto Gilardino in questa fase di calciomercato estivo cerca un rinforzo per il proprio centrocampo e torna su Alfred Duncan, classe '93 della Fiorentina. Duncan può essere il nuovo centrocampista in grado di portare quantità e qualità. In questa stagione il centrocampista è già sceso in campo in due occasioni con la Fiorentina, giocando anche la gara d'esordio della Serie A proprio contro il Genoa. Nella passata stagione, invece, il centrocampista ghanese ha collezionato trenta presenze tra tutte le competizioni, in cui è riuscito a mettere a segno una rete. In Italia Duncan ha giocato anche con Inter, Livorno, Sampdoria, Sassuolo e Cagliari. Sicuramente si tratterebbe di un buon rinforzo.