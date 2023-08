Calciomercato Genoa: clamoroso inserimento per l'esterno dell'Atalanta, non è Zortea

Il calciomercato del Genoa dopo i "botti" riguardanti il reparto offensivo, vuole prendere in seria considerazione l'ipotesi di acquistare l'esterno mancante. Tanti i nomi accostati alla squadra, nessuno finora concretizzato e ne spunta fuori uno nuovo, ecco di seguito l'esterno trattato.

L'ultimo nome trattato dal Genoa

Per il Genoa sul mercato il nome nuovo è quello dell’esterno destro dell’Atalanta Hateboer reduce da un infortunio, ma ormai alle spalle. Hans Hateboer, calciatore olandese di proprietà dell’Atalanta è stato uno dei migliori nel suo ruolo per qualità, quantità e affidabilità e potrebbe tornare utilissimo nei dettami tecnici di Gilardino. Il Genoa, come riporta Primocanale.it si sarebbe mosso per l’esterno classe ’94, reduce dalla rottura del crociato patita lo scorso mese di febbraio. Hateboer ha disputato 213 partite con la maglia dell'Atalanta, condite da 12 reti e 20 assist, oltre che 111 con quella del Groningen e 13 con la Nazionale maggiore olandese. È rientrato in gruppo a Ferragosto. Il Genoa prima di Hateboer aveva sondato anche Zortea, sempre dell'Atalanta.