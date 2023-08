Calciomercato Genoa: ex rossoblù disposto a ridursi lo stipendio per tornare...

Il Genoa in questo calciomercato è assoluta protagonista, tanti gli acquisti e i colpi ancora in arrivo per la dirigenza rossoblù. Dopo i colpi a effetto di Retegui, Messias e Malinovskyi si profilano altri due arrivi, soprattutto un ritorno. Ecco le news.

Il Genoa potrebbe chiudere un nuovo colpo di calciomercato

Il calciomercato del Genoa in questa sessione sembra non finire mai, l'ultima voce di mercato porta ad un ritorno nella squadra ligure. Il Genoa infatti vuole cambiare volto specialmente sulle fasce. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulla sinistra può tornare l'ex Diego Laxalt: ci sono stati già stati contatti in questi ultimi giorni. L’uruguaiano gioca nella Dinamo Mosca da un paio di stagioni, ma pur di tornare al Genoa, dove ha già militato tra il 2015 e il 2018, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Atto d'amore per un giocatore che quando ha calcato i campi della Serie A si è sempre ben comportato. Il Genoa lo attende e il suo arrivo completerebbe la rosa per quanto riguarda la situazione degli esterni.