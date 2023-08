Calciomercato Genoa: due nomi per un nuovo centrocampista, il favorito è un ex

Il Genoa in questo calciomercato vuole continuare ad acquistare. Due i nomi in ballo, il primo è quello di Diego Laxalt. L’esterno uruguaiano classe 1993, attualmente in forza alla Dinamo Mosca, da dove vorrebbe venir via. Laxalt si tratterebbe di un ritorno, infatti ha giocato con la maglia del Genoa dal gennaio 2015 al giugno 2018, raccolto 117 presenze totali con la maglia rossoblu segnando 7 reti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbero stati avviati i primi contatti tra le parti, a cui il giocatore avrebbe risposto in maniera entusiasta, ben felice di tornare a Genova.

Il Genoa tra Laxalt e Demme

Nel mirino della dirigenza genoana è finito oltre a Laxalt anche Diego Demme, mediano 31enne italo-tedesco di proprietà del Napoli. Il vero ostacolo per il Genoa è rappresentato dall'ingaggio percepito dal calciatore. Al Napoli Demme, che ha ancora un anno di contratto, guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifra improponibile per il club ligure. La soluzione, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella di proporre al giocatore un contratto pluriennale con relativo spalmamento dell'ingaggio.