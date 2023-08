Calciomercato Genoa: dopo Ndombele in arrivo l’esterno del Bologna e Freuler?

Il calciomercato del Genoa è in continuo movimento, dopo aver definito un centrocampista imponente come Ndombele si prova a prendere oltre che un nuovo attaccante anche un laterale in grado di dare continuità e qualità alla rosa. Se ci fosse l’occasione il Genoa si farebbe trovare pronto.



I nuovi obiettivi del Genoa

Il Genoa prepara le ultime mosse di calciomercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Grifone avrebbe messo nel mirino Charalampos Lykogiannis per la fascia sinistra. Il laterale greco, che un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, è in uscita dal Bologna dopo l’arrivo di Riccardo Calafiori. Nelle prossime ore la dirigenza rossoblù potrebbe formulare una proposta ufficiale per arrivare al terzino. L’altro nome seguito con attenzione è quello di Freuler, oggi al Nottingham Forest e ambito anche dallo stesso Bologna, che in Inghilterra cederebbe Dominguez. Riporta la notizia anche il Corriere dello Sport.