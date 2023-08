Calciomercato Genoa: sta per arrivare il centrocampista voluto da Gilardino

Il calciomercato del Genoa non finisce mai di stupire, dopo gli acquisti "sonori" di Retegui e Messias. Per cercare di dare profondità ed esperienza ad un reparto piuttosto difficile da collaudare come quello di centrocampo, di fatto, la società rossoblù del Genoa avrebbe adocchiato da molto vicino la situazione legata attorno al futuro prossimo dell’ex Torino Soualiho Meité, attualmente in forza al Benfica.

Il Genoa punta il centrocampista del Benfica

Il Genoa vuole rinforzare la rosa con l'acquisto di Meité. La formazione portoghese del Benfica di mister Roger Schmidt avrebbe intenzione di piazzare come proposte sul calciomercato attualmente in corso tutte quelle pedine considerate esuberi all’interno del club: nel particolare, stando a quanto riportato da Record, il centrocampista classe 1994 Soualiho Meité rientrerebbe tra questi. Conscio della situazione attorno al francese, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino vorrebbe provare ad inserirsi per strappare al Benfica il centrocampista sperato. Trattativa che si potrebbe concludere a breve e giocatore che non è nuovo all'entourage del Genoa che lo segue da tempo sul mercato.