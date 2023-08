Calciomercato Genoa: accordo raggiunto con il top player! Alla fine si è scelto...

Il Genoa in questo calciomercato estivo non finisce mai di stupire, altro giro altra corsa, trattativa chiusa con un top player. Era nell'aria già da qualche ora ed è diventata ufficiale la notizia, il Genoa riporta in Serie A un centrocampista dal passato illustre e rinforza anche qualitativamente la sua rosa.

Il Genoa riporta in Serie A il centrocampista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa avrebbe già raggiunto un accordo con il Tottenham per il prestito di Tanguy Ndombele. Gli inglesi sono già stati convinti, ora non resterebbe che convincere il giocatore ad accettare la destinazione. Il centrocampista nella scorsa stagione ha vinto il campionato nella scorsa stagione con il Napoli, ora potrebbe tornare in Serie A con il Grifone. Un altro colpo che darebbe spessore alla rosa del Genoa, che già ha aggiunto giocatori come Malinovskyi e Retegui. In ogni caso, la dirigenza ligure avrebbe anche già pronta un’alternativa nel caso in cui Ndombele non dovesse accettare la destinazione: si tratta di Berkan Kutlu del Galatasaray. La prima scelta, però, sarebbe proprio Tanguy Ndombele: il francese non rientra più nei piani degli Spurs e potrebbe scegliere di proseguire la propria carriera in Serie A.