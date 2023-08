Calciomercato Genoa: clamoroso nome per il centrocampo! Trattativa lampo?

In questo calciomercato estivo il Genoa vuole regalare l’ultimo grande colpo. Si tratta di un nome a sorpresa finora rimasto fuori dai radar della squadra di Gilardino, abituata nell’ultimo periodo a trattare solo con i top player. I rossoblù hanno avviato una trattativa con il Tottenham per Tanguy Ndombele.

Il nome nuovo del centrocampo del Genoa

In questo calciomercato il Genoa vuole continuare a stupire, nella direzione entrate. La trattativa con Ndombele è in corso ma non sarà facile convincere il giocatore. Il club rossoblù ci sta provando seriamento e spera domani (30 agosto) di avere buone notizie. Il giocatore, intanto, parlerà con il Tottenham e ci saranno novità, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito internet. Si tratterebbe dell'ultima tentazione del Genoa dopo gli arrivi di Retegui, Messias e Malinovskyi. Sarebbe un ritorno in Serie A dopo l’ultima stagione al Napoli, nella quale ha realizzato 2 reti e fornito 1 assist in 40 presenze totali tra campionato, Champions League e Coppa Italia.