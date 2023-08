Calciomercato Genoa: clamoroso ritorno in maglia rossoblù, ecco di chi si tratta

Genoa che vuole fare le cose in grande in questo finale di calciomercato, per regalare a Gilardino una rosa da salvezza. Per la punta Pohjanpalo e non solo, ma intanto Ottolini piazza il colpo a centrocampo: come segnalato da Gianluca Di Marzio, giornata di visite mediche per Kutlu, fantasista del Galatasaray che andrà ad aggiungere imprevedibilità alla manovra rossoblù.

Il ritorno al Genoa per il centravanti

Il Genoa in queste ultime ore di calciomercato mira ora ad un attaccante da affiancare a Retegui: l’ultima idea di Ottolini è il ritorno di Pietro Pellegri, lanciato giovanissimo dal Genoa. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso come riporta footballnews24.it, poichè il giocatore non era un nome "caldo" sul mercato ed è uscito fuori nelle ultime ore. Dal punto di vista tecnico si tratterebbe di una operazione comunque funzionale alla squadra, visto il valore del giocatore che, come detto in precedenza, conoscono molto bene a Genova. Sul fronte uscite invece, nuovi contatti con il Bari per Aramu.