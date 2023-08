Calciomercato Genoa: ecco l'alternativa a Retegui, attaccante in arrivo dal Torino

Il Genoa in questo finale di calciomercato cerca ancora una punta. Il club ligure, oltre a Retegui, sembra non avere una vera alternativa in attacco per la Serie A. Per tale motivo, dopo la cessione di Coda alla Cremonese, potrebbe arrivare una punta.

Il Genoa vuole una nuova punta

Il Genoa vuole concludere con l'acquisto di una punta il suo calciomercato estivo da grande squadra. Il vice Retegui potrebbe essere in calciatore che porta da sempre nel cuore il Grifone. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, tra i profili sondati dalla società rossoblù, ci sarebbe anche quello di Pietro Pellegri. Genovese e genoano, cresciuto nel vivaio del club, il 22enne non ha convinto al Torino. Il club granata con Zapata e Sanabria sarebbe a posto in attacco. Per questo motivo Pellegri potrebbe salutare il Toro sul gong. Viste le difficoltà del Grifone per arrivare a Joel Pohjanpalo, l'opzione Pellegri starebbe guadagnando sempre di più corpo in queste ore.