Calciomercato Genoa: novità clamorosa, dal PSG trattativa con il difensore, deciderà lui

Altro nuovo colpo di calciomercato all'orizzonte per la formazione di Gilardino: dalla Francia può arrivare il classe 2002. Timothée Pembélé è finito nel mirino del Genoa. Il club ligure sta cercando di rinforzarsi a livello difensivo e uno dei nomi caldi è quello del classe 2002.

Altro nuovo colpo di calciomercato all'orizzonte per la formazione di Gilardino: dalla Francia può arrivare il classe 2002. Timothée Pembélé è finito nel mirino del Genoa. Il club ligure sta cercando di rinforzarsi a livello difensivo e uno dei nomi caldi è quello del classe 2002.

Il Genoa sul giovane difensore del PSG

Il calciomercato del Genoa prosegue a ritmi forsennati. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i rossoblù avrebbero in mano un accordo di massima con i transalpini per una cessione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. Pembélé è in grado di giocare sia da centrale sia da terzino destro. L'anno scorso ha totalizzato 6 presenze fra Ligue 1 e Coppa di Francia con la maglia del PSG. Il Genoa, tuttavia, dovrà cercare di condurre in porto la trattativa nonostante l'interessamento dell'Eintracht Francoforte: sarà il giocatore a decidere la destinazione finale. Qualora l'affare non andasse in porto, il Genoa avrebbe in Zortea dell'Atalanta la prima alternativa per la corsia di destra.