Calciomercato Genoa: il difensore atteso rifiuta l'offerta, al suo posto arriverà...

Il Genoa in questo finale di calciomercato aveva virato con decisione verso il difensore centrale in forza al Milan. Arriva però un responso negativo da parte del giocatore, ma c'è già un nuovo nome pronto, arriverebbe dalla Fiorentina. Ecco la trattativa.

Il nome nuovo per la difesa del Genoa

Il Genoa in questo momento di calciomercato vuole rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta l’edizione nazionale de La Repubblica ci sarebbe stato un interessamento negli ultimi giorni da parte del Genoa per Kjaer. Il difensore centrale danese del Milan, 34 anni, avrebbe però rifiutato il corteggiamento del club rossoblù. Il Genoa allora andrà su German Pezzella, come riporta footballnews24. L’ex difensore della Fiorentina, attualmente in forza al Real Betis, potrebbe fare rientro in Italia ed approdare alla corte di Alberto Gilardino. Se Kjaer era un buon rinforzo, altrettanto si può asserire per Pezzella, che già conosce il campionato italiano e di certo non avrebbe difficoltà di inserimento. Il calciomercato del Genoa quest'anno non finisce mai, rumors di mercato parlano del prossimo obiettivo: un centrocampista.