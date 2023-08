Calciomercato Genoa: l'attaccante top player ad un passo, mentre Haps...

Il Genoa in questo calciomercato estivo sta cercando di completare la rosa con l'aggiunta di un centrocampista e un difensore, ma non solo. La pista Pohjanpalo, centravanti del Venezia, non sembrava un’ipotesi percorribile. Non solo perché inizialmente non confermata, ma anche perché il Genoa ha nel reparto d’attacco Retegui, Coda e Puscas. Tre calciatori per una sola maglia. Troppi visto lo stato dell’arte della lista dei 25 in casa rossoblu, con tantissimi esuberi da piazzare prima di inserire nuovi profili.

Tutti gli affari in corso del Genoa

Fronte corsie, a destra il Genoa ha sondato sia Hateboer, di rientro da un infortunio e ad allenarsi dal 15 agosto, sia Zortea a sinistra prosegue l’orientamento delle ultime settimane: Haps è il primo della lista, Valeri un’alternativa, come riporta il sito buoncalcioatutti.it. Piccola postilla sul capitolo Gudmundsson. Come fatto in altri casi, approfondita la vicenda per capirne di più, lasciamo che siano i fatti a parlare sul calciatore per non scadere in ricostruzioni sbagliate o traduzioni fallaci. Il calciatore, in ogni caso, si allena regolarmente coi rossoblu e da quanto ci risulta sarà regolarmente convocabile.