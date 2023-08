Calciomercato Genoa: quattro uscite in attacco e dalla Turchia ecco chi può arrivare...

Il calciomercato del Genoa non riguarda ovviamente solo le situazioni in entrata, stanno per arrivare quattro cessioni nel reparto offensivo. Dopo aver inserito Retegui e in ultimo Messias, ecco chi lascerà il Genoa definitivamente. I nomi e le trattative.

I nomi dei giocatori in uscita del Genoa

Il calciomercato del Genoa a fronte di questi due arrivi ci saranno almeno quattro partenze da un reparto, quello avanzato, mai così affollato. Il più vicino all'addio è Andrea Favilli. Appena rientrato a Pegli dopo la buona stagione trascorsa in prestito alla Ternana, il 26enne pisano è pronto a tornare in Umbria. Prossimi a partire anche Kelvin Yeboah e Guven Yalcin, esclusi da Gilardino dall'elenco dei convocati nella prima gara ufficiale della nuova stagione. In partenza anche il bomber Massimo Coda, altro elemento non più centrale nei pensieri di mister Gilardino. L'ex capocannoniere di Serie B ha tantissime richieste proprio dal campionato cadetto e di fatto la scelta su quale accettare dipende solamente dalla sua volontà. Dalla Turchia arriva invece un nuovo interesse, si tratta di un centrocampista in forza al Besiktas, Salih Ucan. Il Genoa è molto interessato alle sue prestazioni.