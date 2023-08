Calciomercato Genoa: pazza idea per un big del Manchester United. Ndombele nicchia

Il Genoa continua a lavorare per migliorare il centrocampo di Alberto Gilardino in questo finale di calciomercato. Sul tavolo tre grandi nomi: oltre all'ex Napoli Tanguy Ndombele, i rossoblù pensano alla pazza idea Donny van de Beek e proseguono i contatti per Berkan Kutlu.

Il Genoa continua a lavorare per migliorare il centrocampo di Alberto Gilardino in questo finale di calciomercato. Sul tavolo tre grandi nomi: oltre all'ex Napoli Tanguy Ndombele, i rossoblù pensano alla pazza idea Donny van de Beek e proseguono i contatti per Berkan Kutlu.

Pazza idea del Genoa per il centrocampista

Nonostante l'accordo raggiunto con il Tottenham, il Genoa aspetta ancora una risposta da Tanguy Ndombele. L'ex centrocampista del Napoli, ritornato in Premier League dopo la stagione in Italia, ha dubbi sulla destinazione. Il classe 1996 vorrebbe giocare la Champions League. Berkan Kutlu, in questo momento, è il centrocampista più vicino al Genoa. Il classe 1998 gioca nel Galatasaray. Proseguono i contatti tra i due club per trovare l'accordo. Infine, il Genoa potrebbe fare un tentativo "pazzo" ma non impossibile per il prestito di Donny van de Beek. L'olandese è di proprietà del Manchester United. Sarebbe il coronamento di un calciomercato da top club. Riporta le notizie Gianluca Di Marzio sul suo sito.