Calciomercato Lazio: Bonucci dice si ma c'è un problema...ne approfitta il Genoa?

La Lazio e Leonardo Bonucci sono davvero a un passo, ma l'ufficialità non può arrivare subito. Giornata decisiva sul fronte Leonardo Bonucci. In queste ore, infatti, potrebbe consumarsi l’addio definitivo alla Juventus del centrale bianconero che resta, quindi, uno dei protagonisti del rush finale di calciomercato.

Bonucci tra Lazio e Genoa

Per il futuro di Bonucci la priorità si conferma la Lazio dove giocherebbe la Champions League e riabbraccerebbe Maurizio Sarri. Ma proprio la posizione del tecnico toscano, che di fatto non ha mai spinto per riavere il suo ex giocatore, ha costretto Lotito a lavorare sotto traccia e a mantenere un canale sempre aperto con l’entourage del 36enne. Un quadro simile all’affare Lloris, dove il presidente era convinto del giocatore, ma non appunto l’allenatore. Il finale questa volta sarà diverso? Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it ci sarebbe un’accelerazione firmata dal club biancoceleste per sbloccare definitivamente l’operazione. Il Genoa resta così alla finestra, spettatore della vicenda: parliamo comunque di una soluzione gradita a Bonucci, che in caso di firma con i rossoblù rimarrebbe vicino casa e a due passi dalla famiglia.