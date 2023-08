Calciomercato Lecce: il nome del sostituto di Ceesay che vola in Arabia

Il calciomercato del Lecce è sempre in continuo movimento ed evoluzione. Dopo tanti tira e molla e dopo essersi scelto la maglia numero 9 dei giallorossi, Ceesay vola in Arabia. Trattativa flash quella per l’attaccante che però si conclude definitivamente. Ora il Lecce può finalmente andare sul profilo già opzionato per l’attacco ma che era rimasto in stand-by per la mancata uscita proprio di Ceesay.

Ceesay ai saluti per il Lecce

Cambio in attacco per il Lecce: i giallorossi hanno comunicato l'accordo tra Assan Ceesay e il Damak F.C. Saudi Club. Il goleador 29enne è stato quindi autorizzato a svolgere le visite mediche. Insomma una volta sfumata la trattativa con l'Al-Fayha per l'assenza delle garanzie contrattuali, un'altra società si è fatta avanti arrivando in breve tempo ad un'intesa con il calciatore. Il Lecce, che lo valuta circa 3 milioni, si prepara così ad annunciare già un altro colpo per Roberto D'Aversa. Tanti quindi i nomi sul taccuino del direttore Corvino, con uno sempre in pole: il montenegrino Nikola Krstovic, giocatore già trattato in precedenza rimasto bloccato, un profilo giusto per il Lecce.