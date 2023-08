Calciomercato Lecce: ecco il nome per l'attacco, giocatore a un passo dalla chiusura

Il calciomercato del Lecce è alla ricerca di un profilo per l'attacco, che sembra aver individuato in Alexandre Mendy, un obiettivo concreto per l’attacco. Il 29enne, nazionale della Guinea-Bissau ma di passaporto francese, è stato il vicecapocannoniere della Ligue 2 lo scorso anno con il Caen. Per lui 19 reti e 5 assist in 37 presenze hanno fatto il paio con le 16 segnate nella stagione 2020/2021.

C'è Mendy per l'attacco del Lecce

Il Lecce in questo calciomercato estivo punta forte su Alexandre Mendy. Messa in cantiere la cessione di Ceesay al Damak, i giallorossi stanno accelerando i tempi per completare il reparto centravanti. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il giocatore ha un accordo di massima per un contratto fino al 2026. L’offerta inoltrata al Caen, club di appartenenza del 29enne della Guinea-Bissau di passaporto francese, è di 3 milioni. Le società sono alla ricerca della quadratura per la fumata bianca. Mendy è vicino a sostituire Ceesay nel cuore dell'attacco giallorosso.