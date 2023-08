Calciomercato Lecce: incredibile colpo di mercato last-minute possibile a centrocampo!

Il Lecce in questo calciomercato estivo ha un sogno, una possibile trattativa last-minute che riguarda un giovane centrocampista. A parlarne anche Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, che ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia. Ecco le news.

Il sogno per il centrocampo del Lecce

Il Lecce in questo finale di calciomercato vuole rinforzare l'assetto della mediana e pensa a Fabio Miretti. Lo riporta Sportitalia, grazie anche all'intervista effettuata a mister D'Aversa. Possibile e probabile l'assalto al centrocampista classe 2003 della Juventus. Si è parlato anche di un incontro tra le parti a Milano. Il ritorno di fiamma per Fabio Miretti è infatti proprio l’ultima idea del Lecce per rinforzare il centrocampo. Corvino e Trinchera hanno spesso ribadito che manca un effettivo in mediana e Miretti, già seguito nell’estate 2002, resta un profilo gradito. Il gioiellino della Juventus è un vero e proprio uomo mercato, infatti non solo i giallorossi lo seguono con attenzione, su di lui c'era stato l'interesse di Salernitana e Genoa in precedenza.