Calciomercato Lecce: oggi si chiude per l'attaccante? Ecco il nome!

Il calciomercato del Lecce sembrava essere terminato nella direzione degli acquisti, invece ecco una novità sull'attaccante. Potrebbe arrivare in giallorosso una punta, all'occasione anche esterno d'attacco che già conosce la Serie A e diventerebbe un rinforzo ulteriore per D'Aversa. Trattativa che potrebbe concludersi anche in giornata limando però le condizioni economiche richieste dalla Cremonese, attuale squadra del giocatore in questione.

Il Lecce tratta un nuovo attaccante

Il calciomercato del Lecce potrebbe non essere chiuso e D'Aversa trovarsi con una punta in più in rosa. Come riporta Pianetalecce.it. Stefano Trinchera è a Milano e sta provando a portare nel Salento David Okereke ma alle condizioni dei giallorossi. La Cremonese vuole monetizzare il suo investimento dello scorso anno ma attualmente non ci sono le condizioni per farlo: o l'attaccante resta da separato in casa oppure Giacchetta dovrà accontentare attaccante e Lecce in questa trattativa. Margini di trattativa ci sono eccome, possibile come detto, che la chiusura arrivi anche in giornata. Okereke vuole la Serie A e il Lecce è alla finestra.