Calciomercato Lecce: è fatta per il nuovo attaccante, ecco il nome! E non è finita...

Il Lecce rivoluziona l'attacco della stagione 2022-23 e aggiunge un centravanti importante in questo finale di calciomercato. I giallorossi, nel mese di giugno, hanno intascato un milione e mezzo dal controriscatto esercitato dal Milan per Colombo. Ecco le news.

Il Lecce rivoluziona l'attacco della stagione 2022-23 e aggiunge un centravanti importante in questo finale di calciomercato. I giallorossi, nel mese di giugno, hanno intascato un milione e mezzo dal controriscatto esercitato dal Milan per Colombo; successivamente, ad agosto, 2.8 milioni per Ceesay, ceduto al Damac. Ieri pomeriggio, invece, è arrivata l'ufficialità del passaggio di Voelkerling Persson al Vitesse in prestito con diritto di riscatto.

Il nome del nuovo attaccante del Lecce

L'ultimo acquisto in questo calciomercato estivo del Lecce si chiama Roberto Piccoli. A dar man forte a Krstovic e Burnete ci sarà Roberto Piccoli. È stato trovato un accordo per il trasferimento del centravanti classe 2001 al Lecce. Corvino e Trinchera hanno bloccato l'attaccante ed in queste ore verranno svolte le formalità; le visite mediche potrebbero essere svolte tra oggi e domani. Si tratta di un attaccante italiano cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e girato in prestito, negli anni, a Spezia, Genoa, Verona e Empoli. Riporta la notizia il sito Pianetalecce.it.