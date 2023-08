Calciomercato Lecce: scambio con l'Empoli pronto, fuori Maleh dentro...

Il calciomercato in entrata del Lecce non è ancora finito, da giorni si vociferava la possibilità di cedere Maleh per sfoltire la rosa e gli ingaggi. E allora il calciomercato dei giallorossi potrebbe proprio chiudersi con l’arrivo di Roberto Piccoli dall’Empoli. Il giovane attaccante centrale prenderebbe il posto lasciato libero da Voelkerling Persson, completando il reparto avanzato. Al suo posto ecco Youssef Maleh, in uscita dai giallorossi sempre con la formula del prestito. Per D'Aversa si tratta di una possibilità in più nella fase offensiva, non di poco conto. Maleh invece era ormai chiuso da altri profili nel suo ruolo.

Scambio in corso tra Lecce ed Empoli

Piccoli in arrivo a Lecce e Maleh che farà il percorso inverso andando ad Empoli. Per entrambi i giovani calciatori l’opportunità di giocare di più ed esprimere le proprie potenzialità rimaste sopite dopo i rispettivi trasferimenti a gennaio. La formula prevede il prestito con diritto di riscatto per entrambi i calciatori. Riporta la notizia il sito calciolecce.it.